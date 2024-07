La France obtient les JO d'hiver 2030 "sous conditions" du vote d'une garantie d'ici mars

A deux jours de l'ouverture des JO de Paris, la France obtient donc une deuxième édition olympique en six ans. Mais le CIO n'a pas entièrement donné son feu vert. Le président du CIO, Thomas Bach, avait prévenu depuis plusieurs semaines qu'il lui fallait la garantie financière de l'Etat, c'est-à-dire l'engagement que celui-ci épongera les dettes en cas de problèmes.

"Je vais demander au prochain Premier ministre non seulement d'inclure cette garantie mais aussi de promulguer une loi olympique", a-t-il dit selon le français traduit de son anglais dans une retransmission vidéo de la session réunie au Palais des Congrès porte Maillot.

Le président de la République, comme il l'avait fait pour les JO de Paris en 2017, est venu dire mercredi devant la 142e session du CIO réunie à Paris "son engagement et l'engagement total de la nation française", assurant du "soutien sans faille de l'Etat français".

Encore mardi soir, Thomas Bach avait prévenu qu'il n'y aurait pas de vote inconditionnel "sans garantie confirmée". Et le vice-président du CIO, John Coates, a bien redit mercredi que le CIO ne signerait "pas le contrat de ville hôte jusqu’à ce que les garanties soient reçues".

Du fait de la récente dissolution et du résultat des élections législatives, l'engagement de cette garantie financière qui doit compléter le dossier du CIO doit émaner du Premier ministre et n'a pas pu être apportée par la France. Le gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes et reste pour les JO n'est pas en mesure de le faire.

Le CIO a accepté cette promesse d'Emmanuel Macron mais l'a assortie d'un calendrier resserré et ce alors que la France connaît une période d'instabilité politique et n'a pas de majorité claire au Parlement. La pré-attribution par le CIO était intervenue en novembre dernier, au détriment de la Suisse et de la Suède.

Le futur Premier ministre, qui n'est pas encore connu, devra fournir au CIO la garantie de l'Etat "avant le 1er octobre", a demandé Thomas Bach. Cette garantie devra être ratifiée par le Parlement "au plus tard le 1er mars". Cette garantie prend souvent la forme d'un article de loi dans un projet de loi de Finances.