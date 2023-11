La Liaison E25-E40/A602 fermée durant cinq nuits pour l'entretien trimestriel

Concrètement, l'axe routier sera bloqué dans les deux sens entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°39 "Chênée" toutes les nuits entre 22h00 et 06h00 à partir de dimanche 3 décembre au soir jusqu'au matin du vendredi 8 décembre. Les déviations habituelles via l'A604 seront mises en place.

Les zones d'approches de la liaison, soit celles situées entre les sorties "Embourg" et "Chênée" ainsi qu'entre l'échangeur de Loncin et "Avroy/Laveu", pourront également être concernées par la fermeture dans une optique d'optimisation des chantiers, prévient la Sofico.