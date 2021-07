Jeux Olympiques: voici la plus jeune athlète qui prendra part à l'édition 2020 (photos et vidéo)

Elle devient la deuxième athlète la plus jeune de tous les temps à participer aux Jeux olympiques

À 11 ans, combien d'entre nous étaient sur le point de s'envoler à l'autre bout du monde pour pratiquer un sport de manière professionnelle ? Très peu ! C'est pourtant ce que s'apprête à faire la jeune Syrienne Hend Zaza, choisie pour représenter son pays au tennis de table aux Jeux olympiques de Tokyo dans moins de deux semaines.

Zaza est seulement la seconde Syrienne à se qualifier pour l'épreuve du ping pong aux JO. Elle deviendra ainsi l'une des plus jeunes athlètes de l'histoire à prendre part à une épreuve olympique. Fait incroyable, la jeune Syrienne pourrait affronter Ni Xia Lian, ancienne championne et pongiste féminine la plus âgée de cette édition, avec 58 ans.

Le second plus jeune athlète des JO cette année est aussi une femme ! Sky Brown, 12 ans, fêtera son treizième anniversaire dans quelques semaines. La jeune Anglo-Japonaise concourra pour la Grande-Bretagne en skateboard, considéré pour la première fois comme un sport olympique. Extrêmement prometteuse, Brown est une l'une des plus grandes chances de médaille pour son pays, en plus d'être la plus jeune professionnelle dans sa discipline. Aux Jeux, elle fera équipe avec Bombette Martin, une autre jeune femme de 14 ans.

En mai 2020, la skateuse avait souffert d'une fracture du crâne après être tombée lors d'un entrainement. Un mois plus tard, elle était déjà de retour sur les rampes pour décrocher sa qualification pour Tokyo.