La Porsche 963 de Laurens Vanthoor signe le meilleur temps des essais nocturnes

Après les qualifications, c'est à la lueur des phares que s'est tenue la deuxième séance d'essais libres des 24 Heures du Mans. Succédant à Toyota et Ferrari, c'est la Porsche 963 N°6 du Belge Laurens Vanthoor, associé au Français Kévin Estre et à l'Allemand André Lotterer qui s'est montrée la plus rapide avec un chrono en 3:28.878. L'Hypercar allemande a devancé la Ferrari 499P N°51 de Pier Guidi-Calado-Giovinazzi et la Porsche 963 N°5 de Cameron-Christensen-Makowiecki.