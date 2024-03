La saison 2024 débute ce week-end en Argentine

Cinq Belges sont sur la liste des engagés, deux en MXGP: Brent Van Doninck (Honda) et Jago Geerts (Yamaha) pour ses débuts en catégorie reine, trois en MX2: Liam Everts (KTM), Lucas Coenen (Husqvarna) et Sacha Coenen (KTM).

En MX2, Liam Everts et Lucas Coenen veulent se mêler à la lutte pour le titre et espèrent détrôner l'Italien Andrea Adamo.

Un autre Français, Maxime Renaux (Yamaha), le Suisse Jeremy Seewer (Kawasaki) et l'Espagnol Ruben Fernandez Garcia (Honda RC) figurent parmi les outsiders, un qualificatif que souhaiterait endosser Jago Geerts, 23 ans.

Tenant du titre, Jorge Prado a préparé sa saison en supercross aux États-Unis. Trois anciens champions du monde, qui comptent ensemble 11 titres mondiaux, seront ses rivaux: le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), le Slovène Tim Gajser (Honda RC) et le Français Romain Febvre (Kawasaki).

Le principe des Grands Prix est le même que celui inauguré l'an dernier avec deux manches (30mn + 2 tours) au programme le dimanche pour déterminer le résultat du Grand Prix. La veille, les qualifications (20mn + 2 tours) vont aussi rapporter des points - pour le top 10 (10-9-8 etc) - qui comptent pour le classement du championnat du monde, mais pas pour le Grand Prix.

Les qualifications en Argentine ont lieu samedi à 11h15, heure belge (MX2) et 12h00 (MXGP). Dimanche, les manches en MX2 sont prévues à 8h05 et 11h00, à 9h05 et 12h00 en MXGP.