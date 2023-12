L'Africa Eco Race est parti de Monaco samedi

Pascal Feryn, au volant d'un Toyota Landcruiser avec Kris van der Steen, s'est réjoui du grand départ. "Je suis heureux que nous ayons choisi ce projet. Il y a moins de stress, moins de tracas et parfois un peu de chaos. Mais cela fait partie du projet. Cela me fait penser à mes jeunes années, lorsque nous participions au vrai Dakar. Ici, vous n'êtes pas un numéro. Ici, tout le monde compte. On ressent plus de respect de la part des autres participants qui viennent pour une seule chose: l'aventure. Il en va de même pour nous."

Au sein du Team Feryn Dakar Sport, il y a un petit changement de dernière minute: Nicola Feryn ne sera finalement pas de la partie. Le Landcruiser 100 sera piloté par Alexander Peeters, avec David van Doren à ses côtés. Le duo participera au rallye-raid. Mardi, la toute première étape se déroulera sur le sol marocain. L'Africa Eco Race se terminera le dimanche 14 janvier au Lac Rose, au Sénégal.