L'Africa Eco Race reliera Nador au Maroc à Dakar au Sénégal en janvier

Organisé depuis 2009 en guise de remplacement d'un Dakar ayant déserté les terres africaines, la course traversera le Maroc, la Mauritanie, puis le Sénégal pour atteindre Dakar. Pas moins de 80 motos, 45 SSV, automobiles et camions ainsi que 130 véhicules d'assistance sont annoncés. Il y aura 550 participants, représentant 30 différentes nationalités.

Pour la Belgique, l'équipe Feryn Dakar Sport emmènera trois voitures et un camion. Le chanteur du groupe Clouseau, Koen Wauters, participera pour la première fois à la course, aux côtés de Kris van der Steen. Pascal Feryn sera associé à Tom De Leeuw, au volant d'un Toyota Landcruiser et assisté de l'expérimenté Kurt Keysers. En camion, Cédric Feryn sera accompagné de Bjorn Burgelman et Alexander Peeters. Laurent Hellemans sera quant à lui en moto.