Lancement de la 3e phase du chantier de la liaison Tihange-Tinlot

Le ministre de la mobilité Philippe Henry a donné lundi après-midi, en présence des autorités locales, le coup d'envoi de la troisième phase des travaux de la liaison Tihange-Strée-Tinlot, initiée il y a plus de vingt ans, et qui reliera le rond-point des Gottes et celui de Saint-Vitu. Pour les autorités locales, le lancement de ces aménagements est une excellente nouvelle pour la mobilité dans la région hutoise, ainsi que pour le Condroz.

Cette nouvelle voirie de plus de trois kilomètres, qui contournera le village de Strée, offrira ainsi un accès sécurisé à la vallée et fluidifiera la circulation locale. Elle permettra en effet d'accueillir le trafic de transit entre la E42, la Vallée de la Meuse et le plateau du Condroz, mais aussi de diminuer le trafic sur plusieurs voiries à Huy et Tihange. Ainsi, une réduction de 40% du trafic est attendue sur la N66, de 45% sur la N641 et de 60% sur la N696. "Cette nouvelle voirie devrait avoir une fréquentation d'environ 10.000 équivalents véhicule particulier par jour pour les deux sens de circulation", estime le SPW Mobilité et Infrastructures.

Les premières phases de ce chantier avaient été réalisées entre 2005 et 2019, avant que le dossier ne soit bloqué, suite à des recours concernant notamment des expropriations.