Lappi en tête à l'issue de la 2e journée, Thierry Neuville est 11e

Esapekka Lappi (Huyndai) occupe la tête du rallye de Suède vendredi soir, à l'issue de la deuxième journée et de 8 des 18 spéciales de cette 2e des 13 épreuves du championnat du monde WRC. Le Finlandais devançait le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) de 3.2 secondes. Le Suédois Oliver Solberg (Skoda/WRC2) était troisième à 1:20.7.

Thierry Neuville (Huyndai), leader du championnat après son succès au rallye de Monte-Carlo, occupe la 11e place à 2:46.0 après une journée disputée sur la neige au cours de laquelle il a connu plusieurs soucis, notamment de moteur.

Avant cela il avait dû ouvrir la route et se retrouva 5e à 40.5 secondes de Katsuta après les trois secteurs chronométrés du matin. Les choses se sont gâtées dans l'après-midi, quand la neige s'est mise à tomber modifiant les conditions de course. Il a d'abord pointé avec 4 minutes de retard au départ de la 5e spéciale, écopant de 40 secondes pénalité. Son moteur refusant de démarrer à la suite d'un problème de pression d'essence. Neuville a aussi vu l'attache gauche de son capot se détacher. Il s'est classé 42e à 46.9 secondes à l'issue des 10.76 km de cette spéciale et a reculé à 14e place. Il est parvenu ensuite à regagner trois places dans les deux dernières spéciales.