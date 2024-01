L'Argentin Manuel Andujar s'adjuge la victoire en quad, Martin Macik en camion

L'Argentin Manuel Andujar (Yamaha) a remporté le Dakar 2024 dans la catégorie quads après une lutte intense contre le Français Alexandre Giroud (Yamaha). Au bout des douze étapes, dont trois remportées par Andujar et six par Giroud, le premier a inscrit son nom au palmarès avec 7:59 d'avance sur son adversaire. Le Slovaque Juraj Varga (Varga) a fini 3e à plus de 4 heures.

En camion, le Tchèque Martin Macik (Iveco) a confirmé sa victoire au général, la première en douze participations, et ce après avoir remporté quatre des douze étapes. Son compatriote Ales Loprais (Tatra) a remporté la dernière étape et a terminé 2e au général à 1h54:39. Le Néerlandais Mitchel van den Brink (Iveco), qui a un temps occupé la tête, a terminé 3e à 4h29:26 du vainqueur.

En SSV, le Français Xavier de Soultrait (Poloris) s'est imposé devant le Suisse Jerome De Sadeleer (Can-Am) pour 2 minutes et 25 secondes. Le Saoudien Yasir Seaidan (Can-Am) a terminé 3e, tandis que l'Italienne Cristina Giampaoli (Can-Am) a fini 13e dans un SSV de l'équipe de Thibaut Courtois.

Le Classic Dakar est revenu aux Espagnols Carlos Santaolalla Milla et Jan Rosa I Vinas (Toyota Landcruiser). Dirk Van Rompuy et son copilote espagnol Luis Barbero Garcia (Toyota HDJ 80) ont terminé 4e, derrière les Italiens Lorenzo Traglio et Rudy Briani, 2e, et Paolo Bedeschi et Daniele Bottallo, 3e. Pieter Peerlings et Sam Teugels (Porsche) ont abandonné pendant la dernière étape.