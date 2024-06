L'Aston Martin de Comtoyou Racing 2e après 18 heures de course

L'Aston Martin Vantage N°007 de l'équipe gembloutoise, pilotée par les Danois Nicki Thiim et Marco Sorensen ainsi que l'Italien Mattia Drudi, figure en 2e position du classement général, à une seconde de la BMW M4 N°998 de l'équipe allemande ROWE Racing pilotée par l'Allemand Max Hesse, le Britannique Dan Harper et le Brésilien Augusto Farfus.

Alors qu'il ne reste plus que six heures de course, Comtoyou Racing est toujours le meilleur représentant belge.

Après avoir dû respectivement purger une pénalité de 30 secondes à la suite d'un excès de vitesse sous Full Course Yellow et un drive through suite à un contact, les BMW M4 de l'écurie WRT complètent le top 5 provisoire avec la N°32 des Belges Charles Weerts et Dries Vanthoor devant la N°46 de Maxime Martin. Weerts est à 13 secondes de la première place.

Frédéric Vervisch et ses équipiers, le Norvégien Dennis Olsen et l'Allemand Chris Mies, sont remontés en 10e position sur la Ford Mustang N°64 après un début de course très difficile. Ulysse De Pauw a en revanche perdu un tour sur la Mercedes-AMG N°9 de l'équipe wavrienne Boutsen VDS en effectuant l'arrêt technique obligatoire de 5 minutes à un moment inopportun pendant la nuit.

Dans les autres catégories, Ugo de Wilde et Gilles Magnus se maintiennent sur le podium provisoire de la catégorie Gold Cup au volant de l'Audi R8 N°25 du Saintéloc Racing.