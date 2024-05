Laurens Vanthoor 2e des 6 Heures de Spa-Francorchamps

La victoire est revenue à l'écurie britannique Hertz Team Jota qui avait opté pour la bonne stratégie en anticipant un ravitaillement juste avant le long drapeau rouge. Les Britanniques Callum Ilott et Will Stevens imposent leur Porsche 963 N°12 avec 12 secondes d'avance sur le Limbourgeois Laurens Vanthoor et ses équipiers André Lotterer et Kevin Estre sur la Porsche 963 N°6 de l'équipe Porsche Penske Motorsport.

Ce trio consolide son leadership au championnat dans la catégorie Hypercar. Le podium est complété par la Ferrari 499P N°50 de Fuoco (Ita)-Molina (Esp)-Nielsen (Dan). Onzième place finale pour Dries Vanthoor sur la BMW M Hybrid V8 N°15 de l'écurie belge BMW M Team WRT.