Laurens Vanthoor 5e après 2h de course aux 24 heures de Daytona

La 62e édition des 24 Heures de Daytona (Rolex 24) a été lancée ce samedi sur le coup de 19h40, heure belge. Le début de la course était marqué par plusieurs accidents, dont un impliquant le vainqueur des 24 Heures du Mans 2021 Mike Conway (Lexus GTD Pro) et le Danois Dennis Andersen (Oreca LMP2).

Les rangs de la catégorie principale GTP étaient relativement épargnés après deux heures de course. Le meilleur pilote belge à ce stade est Laurens Vanthoor, dont la Porsche 963 N.6 figure au cinquième rang du classement général, à neuf secondes de la Cadillac N.01 de Bourdais-Van der Zande-Dixon-Palou qui mène la course. La Porsche N.6 a perdu un temps mineur lors d'un arrêt au stand pour vérifier un bras de suspension avant, les mécaniciens du Porsche Team Penske retirant le capot lors de l'intervention.

Les voitures de Maxime Martin (BMW N.25), Dries Vanthoor (BMW N.24) et Alessio Picariello (Porsche N.5) sont respectivement huitième, neuvième et dixième. En GTD Pro, la Ford Mustang N.65 de Frédéric Vervisch pointe au cinquième rang. Sarah Bovy (Lamborghini N°83) et Jan Heylen (Porsche N°120) sont respectivement neuvième et quatorzième de la catégorie GTD.