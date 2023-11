Laurens Vanthoor 6e de la Coupe du monde GT à Macao

Après quatre ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19 et des difficultés de voyages en Asie par la suite, la Coupe du monde de Grand Tourisme a fait son retour dans les rues de Macao ce week-end. Deux pilotes belges, Laurens Vanthoor et Alessio Picariello étaient de la partie, tous les deux sur une Porsche 911 GT3 R.

Avec une voiture qui manquait de pointe de vitesse, les deux pilotes ont rapidement compris que le week-end allait être compliqué. Si Laurens Vanthoor parvenait tout de même à se qualifier à la 4e place, il ne pouvait faire mieux que 7e de la course qualificative du samedi. Pas de miracles lors de la course principale ce dimanche qu'il a terminée en 6e position, et meilleur pilote Porsche, à 7 secondes du Suisse Raffaele Marciello (Mercedes-AMG), vainqueur pour la deuxième fois d'affilée.