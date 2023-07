Laurens Vanthoor en lutte pour la victoire à 6 heures de l'arrivée

La nuit des 24 Heures de Spa a été marquée par une série d'abandons alors que le premier quart de la course avait été plutôt calme. Les principales victimes nocturnes étaient Charles Weerts et Dries Vanthoor. Leur BMW M4 GT3 N°32 WRT qu'ils partagent avec le Sud-Africain Sheldon Van der Linde a été prise dans une collision dans la montée de Kemmel après 11 heures de course avec la BMW M4 GT3 N°998. Weerts était au volant lors de l'accident.