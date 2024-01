Laurens Vanthoor et Alessio Picariello au pied du podium des 24 heures de Daytona

Laurens Vanthoor et Alessio Picariello ont réalisé les meilleures performances belges à l'issue des 24 Heures de Daytona (Rolex 24) en terminant respectivement 4e et 5e dimanche.

Pour sa première apparition au volant d'un prototype GTP, Picariello termine à la cinquième place sur la Porsche 963 N.5 du Team Proton qu'il partageait avec le Français Romain Dumas, le Suisse Neel Jani et l'Italien Gianmaria Bruni. Le Carolorégien s'est notamment hissé parmi les trois premiers en cours d'épreuve.

Après avoir mené une partie de la course, le Limbourgeois termine au quatrième rang du classement général sur la Porsche 963 N.6 du Team Penske qu'il partageait avec le Britannique Nick Tandy et le Français Kevin Estre.

Maxime Martin (BMW M V8 Hybrid N.25) et Dries Vanthoor (BMW M V8 Hybrid N°24) finissent septième et huitième du classement général, à plus de dix tours des leaders après avoir rencontré des problèmes de fiabilité pendant la nuit.

Sarah Bovy termine à la sixième place de la catégorie GTD. La Liégeoise pilotait une Lamborghini Huracan N.83 aux côtés de la Danoise Michelle Gatting, la Française Doriane Pin et la Suissesse Rahel Frey.

Bovy précède Jan Heylen, engagé sur la Porsche 911 GT3-R N.120 du Wright Motorsport. Le Belge installé aux États-Unis faisait équipe avec le Français Fred Makowiecki ainsi que les Américains Adam Adelson et Elliott Skeer.