Laurens Vanthoor et Jan Heylen contraints à l'abandon à Road Atlanta

Jan Heylen n'a pas vu l'arrivée non plus. La Porsche 911 GT3-R N°16 Wright Motorsport du Belge était en proie à un début d'incendie en fin d'épreuve et provoquait l'ultime neutralisation de la course. A la suite des ennuis de la Porsche N°16, le "Petit Le Mans" se terminait sous régime de Full Course Yellow.

Comme en début de saison à Daytona, la victoire est revenue à l'Acura ARX-06 N°60 du Meyer Shank Racing. La GTP japonaise était confiée à l'Américain Colin Braun, au Brésilien Helio Castroneves et au Britannique Tom Blomqvist.

Le grand vainqueur du championnat IMSA 2023 est toutefois Cadillac. Une sixième place a suffi au Britannique Alexander Sims et au Brésilien Pipo Derani, épaulés par l'Ecossais Jack Aitken en Géorgie, pour être sacrés aux côtés de leur écurie Action Express Racing.