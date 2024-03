Laurens Vanthoor gagne au Qatar, premier Belge vainqueur en WEC depuis Thierry Boutsen

Engagé sur la Porsche 963 N.6 de l'écurie officielle Penske, le Limbourgeois et ses équipiers Kévin Estre (Fra) et André Lotterer (All) ont mené la majorité des 335 tours couverts. Il s'agit de la première victoire en WEC d'un pilote belge depuis Thierry Boutsen qui avait remporté les 1000 kilomètres de Spa-Francorchamps en 1986.

Le podium est complété par deux autres Porsche 963 avec la N.12 Team JOTA des Britanniques Callum Ilott et Will Stevens et du Français Norman Nato, et la N.5 Team Penske de Matt Campbell (Aus), Michael Christensen (Dan) et Frédéric Makowiecki (Fra).