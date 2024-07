Laurens Vanthoor termine 2e des 6 Heures de Sao Paulo

Un mois après les 24 Heures du Mans, le FIA WEC entamait ce week-end sa deuxième partie de saison. Leader du championnat depuis sa victoire lors de la première course au Qatar, le trio Vanthoor/Lotterer/Estre a cru tout perdre dans la première heure. Essayant de profiter du trafic, Laurens Vanthoor a été poussé hors piste par la Porsche privée du Britannique Will Stevens, provoquant une crevaison. Repartie dernière du peloton Hypercar, la Porsche N.6 a su remonter tout au long de la course, profitant d'une courte neutralisation tombée au bon moment et d'une bonne gestion de l'usure des pneus.

L'équipage termine finalement à la 2e place, à une minute de la Toyota GR010 Hybrid N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa qui a dominé la course. C'est le quatrième podium en cinq courses pour Vanthoor/Lotterer/Estre, qui conforte sa place de leader du championnat.