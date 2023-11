Le Brainois Amaury Bonduel remporte les Lamborghini Super Trofeo World Finals

Disputées dans la foulée des dernières courses du championnat européen, les World Finals ont vu Amaury Bonduel remporter le titre à Vallelunga, situé une quarantaine de kilomètres au nord de Rome. Il a remporté sa toute première victoire de l'année lors de la Course 1 le samedi avant de terminer 3e en Course 2 ce dimanche, un résultat suffisant pour être sacré champion à l'issue des deux courses.

Disputées sur deux courses d'une heure, les Lamborghini Super Trofeo World Finals constituent la finale mondiale réunissant les meilleurs pilotes et équipages des championnats européens, nord-américains et asiatiques de Lamborghini Super Trofeo.

"Je ne m'y attendais pas, on a dû beaucoup travailler sur les réglages. Je visais une arrivée parmi les trois premiers mais pas de remporter le titre" s'étonnait le Brainois en interview d'après-course.

Vice-champion européen, le Mouscronnois Gilles Stadsbader a eu moins de réussite avec son équipier italien Mattia Michelotto avec une 12e place en Course 1 et la 6e en Course 2. Quant au Bruxellois Ugo de Wilde, il a terminé deux fois 8e avec le Portugais Rodrigo Testa.