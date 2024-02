Le champion du monde des rallyes Rovanperä va débuter sur circuit en Porsche Carrera Cup

"La Porsche Carrera Cup marque mes débuts dans les courses sur circuit", a expliqué le Finlandais dans un communiqué. "RedAnt Racing est toujours à la recherche de jeunes talents qu'ils souhaitent mettre sur la voie d'une carrière à succès dans les courses sur circuit. Après des discussions approfondies que nous avons eues, je suis sûr que le championnat et l'équipe m'offrent une excellente opportunité de goûter au circuit, d'y concourir et de m'améliorer."

La saison 2024 de la Porsche Carrera Cup Benelux comprend six rendez-vous, avec à chaque fois deux courses au programme. Le premier rendez-vous se tiendra à Spa (9-11 mai) et le dernier à Zolder (11-13 octobre). Entre ces deux épreuves sur le sol belge, il y aura des courses aux Pays-Bas, en Italie et en Autriche. Rovanperä participera à quatre des six manches, mais son programme sera confirmé ultérieurement.