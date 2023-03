Le champion du monde Francesco Bagnaia triomphe dans la première course sprint

Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté samedi la première course sprint de l'histoire du MotoGP. Le champion du monde italien a été le meilleur sur le circuit de Portimao au Portugal, à la veille du premier Grand Prix de la nouvelle saison. Il a devancé les Espagnols Jorge Martin (Ducati) et Marc Marquez (Honda).

Marquez était parti en pole, mais a rapidement perdu son avance face à Bagnaia. Martin a longtemps gardé la tête de la course avant de la céder à Bagnaia dans le dernier tour. Grâce à sa victoire, Bagnaia est pour l'instant le leader du championnat du monde. L'Italien marque douze points au classement avec sa victoire.

Le MotoGP a introduit les courses sprint cette saison. À chaque Grand Prix, une course plus courte a lieu le samedi, soit la moitié de la distance de la course du dimanche. Les neuf premiers coureurs gagnent des points pour le championnat du monde. La grille de départ du GP est déterminée lors des qualifications. Marc Marquez partira donc en pole position dimanche à 16h00.