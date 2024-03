Le champion du monde Jorge Prado remporte le GP d'Espagne en MXGP

Vainqueur des deux manches, l'Espagnol Jorge Prado (GASGAS) a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne de motocross en MXGP, sur le circuit Intu Xanadu d'Arroyomolinos, au sud de Madrid. Le champion du monde a devancé le Slovène Tim Gajser (Honda), le Français Romain Febvre (Kawasaki) et le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM).

Au classement du Championnat du monde, Prado, qui avait remporté la première manche en Argentine, occupe la première place avec 114 points, soit dix de plus que Gajser.

Jago Geerts (fracture de la clavicule et du coude) et Brent Van doninck (fracture du fémur), les deux Belges engagés en MXGP, sont sortis meurtris de l'épreuve en Argentine et sont absents pour une longue période.