Le champion du monde Nasser Al-Attiyah passe de Toyota chez Prodrive

Le champion du monde de rallye-raid Nasser Al-Attiyah courra pour Prodrive en 2024, au volant de la Hunter T1. Titrés avec Toyota en 2023, le Qatari et son copilote français Mathieu Baumel deviendront les coéquipiers de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin.

Al-Attiyah a fait ses adieux à Toyota en beauté en remportant le Rallye du Maroc, un deuxième titre mondial des pilotes et le titre mondial des constructeurs. Il débutera sa saison en janvier avec de grandes ambitions, et en tout premier lieu celle de remporter le Dakar. Ensuite, il se mettra en quête d'un nouveau titre mondial. "Au fil des ans, j'ai connu le succès en rallye avec trois constructeurs différents (Volkswagen, MINI, Toyota, ndlr)", a-t-il commenté. "Gagner avec une quatrième voiture est un objectif important pour nous. Nous sommes vraiment impatients d'y arriver."

Dans le cadre de leur préparation pour le Dakar, Al-Attiyah et Baumel participeront à la Baja Portalegre 500 au Portugal (du 26 au 28 octobre) et à la Dubai International Baja aux Émirats arabes unis (du 10 au 12 novembre). Le Dakar débutera le 5 janvier à AIULa en Arabie saoudite et se terminera le 19 janvier sur les rives de la mer Rouge à Yanbu.