Le championnat sera scindé en deux divisions en 2024

L'année prochaine, le championnat de Belgique des rallyes sera scindé en deux divisions. La première comportera sept épreuves et lors du décompte final, les concurrents pourront retenir leurs six meilleurs résultats avec au maximum un résultat obtenu dans une manche de la deuxième division. Sur un maximum de huit courses (sept de la division 1 et une de la division 2), les six meilleurs résultats seront pris en compte.