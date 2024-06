Le Circuit de Spa-Francorchamps rouvre samedi après des travaux de resurfaçage

Le chantier de resurfaçage concernait trois portions de piste, pour un total de 3,5 km, ainsi que 600 mètres de voie des stands, soit environ la moitié de la piste.

Un nouveau tarmac a été posé entre le virage de Blanchimont et celui de l'Eau rouge, entre le Kemmel et le virage de Bruxelles ainsi qu'entre le virage du Campus et le virage Paul Frère. L'objectif est d'améliorer les conditions de sécurité et de conduite pour les pilotes.