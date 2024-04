Le contrôle technique s'étend aux deux-roues et les motards enragent

10.000 motards ont manifesté à Paris en appelant à boycotter une mesure jugée "injuste" et relevant du "racket" selon la Fédération française des motards en colère. De Brest à Strasbourg et de Calais à Perpignan, une soixantaine de défilés de motos au total étaient recensés pendant le weekend sur le site de la FFMC.

Ils étaient entre 900 et 1.000 à Rennes selon la police, plus de 1.850 (organisateurs) à Toulouse et entre 1.600 (préfecture) et 2.000 (organisateurs) à Bordeaux.

Les plus de trois millions de véhicules de catégorie L, soit les scooters, motos, tricycles ou voiturettes, échappaient jusqu'ici au contrôle instauré en 1992 pour les voitures.

Ils devront désormais passer par 78 points de contrôle. Freins trop usés, guidon flou, fuites, pneus lisses: 87 défaillances majeures impliquent une contre-visite, soit de revenir dans les deux mois suivants avec le véhicule réparé.