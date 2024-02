Le Français Guerlain Chicherit gagne la 2e étape, des difficultés pour Guillaume De Mévius

À l'issue de 239km chronométrés entre Aldhannah City et Mezaira, Guerlain Chicherit s'est imposé avec deux minutes et 44 secondes d'avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing by Prodrive). Les deux Toyota Gazoo Racing de l'Américain Seth Quintero et du Brésilien Lucas Moraes ont pris les 3e et 4e places, respectivement à 3:18. et 4:43. du vainqueur du jour.

Le grand perdant de la journée est Guillaume De Mévius (Toyota Overdrive Racing). Deuxième au classement général, le pilote namurois a quitté la spéciale. Il s'est arrêté au km 24 et son copilote, le Français Xavier Panseri a prévenu les organisateurs que Guillaume De Mevius, 29 ans, souhaitait l'assistance médicale, par mesure de prudence, selon l'organisation.