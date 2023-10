Le Français Pierre-Louis Loubet met fin à sa collaboration avec Nicolas Gilsoul

Nicolas Gilsoul n'est plus le copilote du Français Pierre-Louis Loubet en championnat du monde des rallyes (WRC), a confirmé le pilote Ford vendredi sur son compte Instagram.

"Nos chemins se séparent plus vite que prévu malgré notre détermination commune à faire de notre collaboration un succès. L'expérience que tu as pu m'apporter pour cette première saison complète en WRC me sera précieuse pour les années à venir. Je te souhaite le meilleur pour le futur", a écrit Loubet sur Instagram.

Loubet et Gilsoul ont disputé leur dernier rallye ensemble lors du Rallye du Chili, 11e des 13 manches du championnat du monde. Ils avaient été contraints à l'abandon après être partis en tonneaux dans la troisième spéciale.