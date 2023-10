Le Grand Prix d'Australie de MotoGP avancé à samedi à cause de la météo

Le Grand Prix d'Australie de MotoGP prévu dimanche sera avancé d'un jour et disputé samedi en raison d'une alerte aux vents violents, ont annoncé vendredi les organisateurs. "La décision a été prise par précaution afin d'assurer le meilleur spectacle possible, et le plus sûr, pour tous les coureurs ainsi que pour le public du Phillip Island Grand Prix Circuit ce week-end", a-t-il été précisé.