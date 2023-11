Le Legend Condroz Rally succède au défunt Rallye du Condroz

Le Rallye du Condroz va cesser d'exister au profit du Legend Condroz Rally, comme l'a annoncé lundi le Royal Motor Club de Huy lundi en conférence de presse. Une course de véhicules historiques remplacera donc le rallye de vitesse, après que la dernière des 48 éditions a vu la mort de deux spectateurs en 2022. Traditionnellement organisée au début du mois de novembre, la course avait été annulée en 2023.

Le Legend Rally aura lieu du 10 au 12 mai prochains. ""L'idée de mettre sur pied une épreuve exclusivement réservée aux voitures anciennes était dans les cartons depuis un certain temps", a révélé Yves Risac, le secrétaire général du RMC Huy. Une collaboration avec le Royal Automobile Club de Spa, qui organise les Boucles de Bastogne, a permis au projet de se concrétiser.

Le parcours reste à définir, et les plans de sécurité seront soumis au début du mois de décembre. L'épreuve suivra la structure de celle de Bastogne, avec plusieurs classes. "Nous avons créé une nouvelle épreuve pour les voitures du passé, plus lentes que les voitures de rallye actuelles, à un moment de l'année où les routes sont forcément moins glissantes et la météo souvent plus clémente", a déclaré Franck Godelet, président du Royal Motor Club de Huy.