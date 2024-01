Le "Monte" lance le championnat du monde WRC, Sébastien Ogier y vise un dixième succès

Le rallye de Monte Carlo n'est pas seulement la plus ancienne épreuve du calendrier, c'est également l'une des plus exigeantes en raison des conditions météorologiques. Sur une même étape, il peut faire sec, pleuvoir ou neiger. Le verglas vient d'ailleurs parfois jouer les trouble-fêtes et le choix des pneus constitue donc un réel casse-tête pour les pilotes au long des 324,44 kilomètres.

Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) fait une nouvelle fois figure de favori pour la victoire finale. Le Français a remporté son premier "Monte" qu'il découvre en 2009 lorsque l'épreuve était inscrite en IRC (Intercontinental Rally Challenge). Vainqueur l'an dernier, il vise la passe de dix. Comme les années précédentes, il suivra un programme réduit en WRC, tout en veillant à inclure sa course de prédilection. "Je pense que nous allons procéder ainsi le plus longtemps possible", commente-t-il. "Il faut probablement un peu plus respecter le rallye de Monte Carlo que d'autres car les conditions sont très éprouvantes et rien n'est garanti. Les chiffres ne constituent pas ma motivation première, mais si je peux signer ma dixième victoire ici, ce serait très spécial", conclut le pilote.