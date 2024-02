Le Rallye d'Haspengouw ouvre la saison du BRC samedi à Saint-Trond

Maxime Potty (Citroën C3 Rally2), champion sortant, Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally1) et Vincent Verschueren (Citroën C3 Rally2) ont prévu un programme complet.

Adrian Fernemont (Citroën C3 Rally2), le Néerlandais Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2) et Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2) seront aussi au départ samedi. Bastien Rouard (Hyundai i20 N Rally2), John Wartique (VW Polo) et Tom Boonen (Skoda Fabia RS Rally2) voudront aussi se montrer. L'ancien coureur cycliste aura un programme complet et voudra rivaliser avec le top 5.