Le Slovène Tim Gajser vainqueur du GP de France en MXGP sur tapis vert

Victorieux sur la piste, le Français Romain Febvre (Kawasaki) paie les sanctions infligées au Suisse Jeremy Seewer (Kawasaki) et au Norvégien Kevin Horgmo (Honda) pour n'avoir pas respecté un drapeau jaune lors de la seconde manche dont le classement a dès lors été actualisé.

Tim Gajser est 4e de la 2e manche et non 6e. Le Slovène totalise ainsi 43 points pour 42 à Romain Fevbre au classement final du Grand Prix. Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) est 3e et l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) passse lui de la 6e à la 4e place.