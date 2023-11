L'écurie WRT et Sarah Bovy remportent leur catégorie aux 8 Heures de Sakhir

L'écurie WRT et Sarah Bovy ont remporté leur catégorie aux 8 Heures de Sakhir, dernière manche du championnat du monde d'endurance (WEC) samedi à Bahreïn.

La Liégeoise Sarah Bovy avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting (Dan) ont remporté la catégorie GTE-Am sur la Porsche 911 RSR N.85. Les Iron Dames ont converti leur pole position en victoire et marquent l'histoire en devenant le premier équipage 100% féminin à s'imposer en WEC dans la catégorie.

WRT conclut son parcours en LMP2 avec un doublé avec l'Oreca N.41 du Polonais Robert Kubica, du Suisse Louis Delétraz et de l'Angolais Rui Andrade (Ang) devant la N.31 du Néerlandais Robin Frijns, l'Indonésien Sean Gelael et l'Autrichien Ferdinand Habsburg. Le premier équipage cité est sacré chez les pilotes. L'équipe belge décroche son deuxième titre en LMP2 après celui de 2021.

Le Suisse Sébastien Buemi, le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley se sont assuré du titre dans la catégorie Hypercar en remportant la course. Les trois pilotes de la Toyota GR010 N.8 ont été esseulé en tête après que la Toyota N.7 ait perdu un temps précieux dès les premières secondes. La Porsche 963 N.5 Penske de Laurens Vanthoor avec l'Allemand André Lotterer et le Français Kevin Estre a pris la 5e place.

Alessio Picariello a dû déclarer forfait après que son équipier italien Claudio Schiavoni soit tombé malade. Le Carolorégien et son autre équipier italien Matteo Cressoni ont disputé le début de course avant de revenir au garage définitivement, vu qu'un pilote classé bronze doit impérativement prendre le volant dans la catégorie.