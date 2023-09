L'épreuve chilienne revient au calendrier, mauvais souvenir pour Thierry Neuville

Vendredi, 112,86 km sont au menu avec trois spéciales à parcourir deux fois: Pulperia (19.77km), Rere (13.34km) et Rio Claro (23.32km).

Les pilotes aborderont samedi Chivilingo (27.19km), Rio Lia (21.09km), seule spéciale inchangée par rapport 2019, et Maria de las Cruces (28.72km). Là aussi deux boucles sont à compléter.

Dimanche, les portions les plus rapides départageront les pilotes avec Las Pataguas (13.20km) et El Poñen (13.86km), à parcourir deux fois et le second passage à El Poñen fait office de Power Stage.