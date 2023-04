L'équipe belge BMW Motorrad Endurance troisième des 24 Heures du Mans motos

La victoire est revenue à l'écurie FCC TSR Honda France détentrice du titre. L'équipe japonaise, qui engageait une Honda CBR 1000 RR-R pour Josh Hook, Mike di Meglio et Alan Techer, a pris la tête dès les premières heures de course pour garder le commandement jusqu'à l'arrivée et s'imposer avec deux tours d'avance sur l'équipe YART Yamaha et le trio Niccolò Canepa/Marvin Fritz / Karel Hanika.

Lauréate des dernières 24 Heures de Spa-Francorchamps motos, l'équipe limbourgeoise BMW Motorrad World Endurance Team a pris la troisième marche du podium. L'équipe basée à Zonhoven et dirigée par Werner Daemen alignait une BMW M1000R pour l'équipage composé de Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk et Jérémy Guarnoni.