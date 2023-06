L'équipe belge WRT et Sarah Bovy en lutte pour la victoire en LMP2 et en GTE !

L'édition du centenaire des 24 Heures du Mans a été marquée par de nombreux faits de course, la plupart impliquant une partie des neuf Belges engagés sur le double tour d'horloge sarthois. Après deux heures de course, le Grézien Ulysse De Pauw était impliqué dans un carambolage sous la passerelle Dunlop au volant de la Ferrari 488 N°21 du team AF Corse. Il était contraint à l'abandon. Peu de temps après, Alessio Picariello et Jan Heylen devaient également renoncer suite à un accrochage au virage du Tertre Rouge entre leurs équipiers respectifs, Claudio Schiavoni (Porsche 911 RSR N°60) et Ryan Hardwick (Porsche 911 RSR N°16).

En début de soirée, le Limbourgeois Dries Vanthoor abandonnait suite à de nombreux problèmes techniques sur son Oreca-Gibson N°923 du team Racing Team Turkey. Son frère Laurens Vanthoor voyait pour sa part ses chances de podium en Hypercar s'envoler au matin suite à une sortie de son équipier Kévin Estre ayant entrainé des dommages sur la Porsche 963 N°6.