L'équipe belge WRT remporte le Road to Le Mans avec Valentino Rossi

À l'issue d'une prestation faste, lors de la course 2 du Road to Le Mans disputée vendredi matin dans le cadre de la semaine des 24 Heures du Mans, la star italienne Valentino Rossi a remporté la catégorie GT3 sur la BMW M4 N°46 engagée par le team belge WRT. L'équipe hennuyère signe le doublé avec le duo Max Hesse-Tim Whale, également engagés sur une BMW M4.

Ressorti en 4e position des stands après avoir pris le relais de son équipier français Jérôme Policand, Rossi fut irrésistible. L'Italien a d'abord doublé le Monégasque Vincent Abril sur la Lamborghini Huracan GT3 du Iron Lynx Racing pour prendre la 3e place et signait le meilleur tour en course par la même occasion. L'ancien champion de MotoGP prenait ensuite le dessus sur le DanoisAnders Fjordbach (Porsche 911 GT3-R N°86) alors qu'il ne reste que quatre minutes de course. Il tentait de combler son retard sur la Ferrari 296 AF Corse n°51 mais son pilote écopait d'une pénalité pour pilotage erratique.

Le duo Rossi-Policand était donc déclaré vainqueur de la catégorie GT3 sur tapis vert devant la voiture-soeur. Il s'agit d'un week-end parfait en Road to Le Mans qui avait déjà remporté la course 1 jeudi après-midi.