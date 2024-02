L'équipe eupenoise DKR Engineering sur le podium des 4 heures d'Abou Dhabi

Basée dans la banlieue d'Eupen, l'écurie DKR Engineering, courant sous licence luxembourgeoise, a obtenu son deuxième podium de la saison 2023-2024 de l'Asian Le Mans Series à l'issue de la première course de 4 heures qui se tenait samedi après-midi sur le circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi.

L'Oreca-Gibson LMP2 N°3 engagée par DKR Engineering a accédé au podium dans les dernières minutes d'une course qui fut scindée en deux suite à un drapeau rouge causé par l'accident de l'Italien Ricardo Pera sur la Ferrari 296 GT3 N°86 du GR Racing. Le pilote a pu s'extraire de sa voiture et a été emmené au centre médical pour des examens plus approfondis.

Chargé d'effectuer le relais final sur l'Oreca DKR, l'Allemand Laurents Hörr est passé de la cinquième à la troisième place dans les derniers tours après avoir pris le dessus sur le Français Jean-Baptiste Simmenauer (N°30 Duqueine Team) et puis sur l'Anglais Charlie Eastwood (N°90 TF Sport). Hörr, épaulé par son compatriote Alexander Mattschull et par le Français Tom Dillmann, allait conserver cette position jusqu'à l'arrivée.