Les 24 Heures de Francorchamps dévoilent un aperçu des actions prévues pour son centenaire

Organisateur des 24 Heures de Spa-Francorchamps depuis 2001, SRO a dévoilé lors d'une conférence de presse les actions prévues lors de l'édition 2024 qui se tiendra du 26 au 30 juin prochains. Cette 76e édition sera celle du centenaire de la course qui a été lancée en 1924. Septante voitures seront au départ de cette édition.

Pas moins de 24 actions à destination du public ont été annoncées. SRO a souligné que cette liste était évolutive et était appelée à s'étoffer d'ici le mois de juin.

Parmi les plus marquantes, il y a l'organisation de courses réservées aux voitures historiques réparties en deux groupes (voitures de tourisme de 1966 à 2000, et de Grand Tourisme de 2001 à 2013). Un trophée Paul Frère voit le jour. Il récompensera le meilleur pilote belge du classement. Un important spectacle pyrotechnique avec un embrasement de la piste fera sa réapparition. Un show aérien en collaboration avec la Belgian Air Force sera présenté. Un billet d'entrée valable également pour les 24H du Nürburgring sera mis en vente. Des concerts avec la présence d'artistes comme Henri PFR, Kungs ou encore Peter Luts animeront l'événement. Une galerie du temps avec exposition de voitures, photos, affiches et casques historiques pourra être visitée. Une parade passant par l'ancien tracé du Circuit de Spa-Francorchamps sera aussi proposée.