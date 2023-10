Les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos remplacées par une course de 8 heures dès 2024

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos vont être remplacées par une course de 8 heures à partir de 2024, deux ans seulement après leur retour. Très attendu et raison première des importants travaux sur le circuit belge pendant l'intersaison 2021-2022, le double tour d'horloge spadois réservé aux deux roues, comptant pour le championnat du monde d'Endurance Moto (FIM EWC), n'est jamais parvenu à rassembler un nombre suffisant de spectateurs.

Par voie de communiqué, il a été annoncé que l'épreuve se déroulerait à l'avenir sur une longueur de 8 heures. Cela permettra aux différentes parties prenantes de faire des économies d'échelle, tandis que les fans de la première heure continueront à investir l'enceinte du circuit.

"Après deux années avec un format de course de 24 heures, l'épreuve évolue et devient une épreuve de 8 heures. Cette décision a été prise conjointement entre Warner Bros Discovery Sports et PHA - Claude Michy (promoteur de la manche belge, ndlr), ainsi que le circuit de Spa-Francorchamps", rapporte la FIM EWC dont Warner Bros Discovery Sports est le promoteur.