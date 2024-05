Les 6 Heures de Spa-Francorchamps, répétition générale avant les 24 Heures du Mans

Avec les 24 Heures du Mans, l'épreuve spadoise est la seule à avoir été présente chaque saison depuis la renaissance du championnat du monde d'endurance en 2012. Comme de coutume, elle servira aussi de répétition générale avant l'épreuve reine de l'endurance, qui se déroulera les 15 et 16 juin prochains.

Après Losail, au Qatar, et Imola, en Italie, Spa-Francorchamps est la troisième des huit épreuves de la saison 2024 du FIA WEC. Le record d'affluence de 2023, où plus de 70.000 personnes étaient présentes le jour de la course, devrait être battu selon les organisateurs. Un succès qui s'explique par le retour massif des constructeurs. Car après les retours de Porsche, Ferrari et Cadillac au plus haut niveau de l'endurance, ils ont été rejoints cette année par BMW (avec l'équipe belge WRT), Lamborghini et Alpine dans la catégorie reine Hypercar.