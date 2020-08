Les Communautés s'accordent sur un code couleur pour le monde sportif

Les ministres des Sports des trois Communautés de Belgique - francophone, germanophone et néerlandophone - ont entériné mercredi un code couleur définissant les règles applicables en matière de pratique sportive selon l'évolution de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi le cabinet de la ministre francophone Valérie Glatigny dans un communiqué.

Vert, jaune, orange ou rouge, des règles claires ont été élaborées en concertation avec le secteur pour chaque code, en fonction de la situation épidémiologique. Cela permet de fournir "aux acteurs du monde sportif des règles claires leur permettant d'être préparés à toute évolution de l'épidémie".

Le code couleur distingue les enfants de moins de 12 ans de ceux de plus de 12 ans. "De cette manière, nous pouvons donner plus de possibilités aux plus jeunes sportifs. Nous pensons qu'il est important que les plus jeunes puissent continuer à faire de l'exercice autant que possible", expliquent les ministres des sports, cités dans le communiqué. "Notre objectif est de définir des règles simples, praticables et réalistes dans l'esprit de garantir la plus grande sécurité possible et certainement pas une sur-réglementation du sport", pointe la ministre germanophone du Sport, Isabelle Weykmans.

"Le système (...) exige un comportement responsable de chaque citoyen envers soi-même et vis-à-vis des autres en assurant ainsi la plus grande liberté de mouvement et de participation possible dans le domaine du sport." En cas de code orange, le public n'est plus autorisé à assister à une activité sportive en intérieur et les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles, sauf dans les piscines. En code rouge, le public est interdit et les sports de contacts pour les plus de 12 ans ne sont permis qu'à l'intérieur de la bulle familiale, précise le communiqué.

Actuellement, le code jaune est d'application, ce qui signifie que le virus se propage de manière limitée. Les contacts peuvent dès lors avoir lieu mais en respectant des conditions de sécurité. Des protocoles spécifiques ont été édictés pour chaque code couleur, que les clubs et fédérations pourront retrouver sur le site de l'Adeps.

Le code couleur d'application est déterminé par le Conseil national de sécurité et vaut pour l'ensemble du territoire. Les autorités provinciales ou locales peuvent toutefois déclarer un code couleur plus strict, si elles le jugent nécessaire.