Liam Everts, absent en Argentine, et Lucas Coenen visent les premiers rôles en MX2

Le fils de Stefan, 19 ans, opéré le 23 février, espère effectuer son retour à Madrid, le 24 mars pour le Grand Prix d'Espagne à intu Xanadú-Arroyomolinos. "Je ne manquerai qu'un Grand Prix, ce n'est pas l'idéal, mais chaque pilote connaît un moment difficile dans sa saison", a expliqué le pilote KTM, 4e l'an dernier et vainqueur de trois rendez-vous. "Mon but, c'est le titre mondial. Que ce soit cette année, ou dans dix ans". La concurrence est grande, même, chez KTM avec l'Italien Andrea Adamo, champion du monde, l'Allemand Simon Längenfelder ou Sacha Coenen. "J'en attends beaucoup", a avoué le pilote limbourgeois qui pointe son "caractère" et son "envie" comme atouts.

Pour sa première saison complète, Lucas Coenen, 17 ans, avait fini 5e et remporté le GP indonésien de Sumbawa, "mais j'espérais plus. Je voulais faire mieux, gagner plus de manches, et des Grands Prix", a commenté le Bruxellois lors de la traditionnelle journée avec les médias vendredi. "J'ai eu des pépins mécaniques et j'ai commis des erreurs. Tout cela, c'est derrière. La préparation s'est bien déroulée, j'ai pu rouler sur des nouvelles pistes, différentes. L'objectif pour 2024 sera d'être plus constant sur la moto et d'être une meilleure version de moi-même.