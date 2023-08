Liam Everts gagne le GP des Pays-Bas en MX2 devant Lucas Coenen, Jago Geerts 4e

C'est la deuxième victoire en carrière en Grand Prix pour le fils de Stefan et petit-fils de Harry après son succès à Teutschenthal en juin au GP d'Allemagne.

Troisième de la première manche et deuxième de la seconde derrière Lucas Coenen (Husqvarna), Liam Everts, 19 ans, devance précisément Lucas Coenen, 2e, au classement général du Grand Prix. Le jeune pilote bruxellois, 16 ans, revenait à la compétition après avoir manqué le Grand Prix de Suède la semaine dernière en raison d'une commotion cérébrale. Il avait pris dix points aussi de plus en remportant la course qualificative samedi.