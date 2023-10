L'Italien Bagnaia s'impose en Indonésie et reprend la tête du championnat

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Indonésie, 15e des 20 épreuves de la saison de vitesse pure, et a repris la tête du championnat du monde en MotoGP occupé depuis la veille à l'issue de la course sprint par l'Espagnol Jorge Martin (Ducati) qui a chuté alors qu'il était en tête.

L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a pris la 2e place devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha) sur le circuit de Mandalika au terme d'une course très disputée qui a réservé de multiples coups de théâtre.

En difficulté ce week-end et samedi lors de la course sprint. Francesco Bagnaia a remonté tout le peloton, profité de la chute de Jorge Martin et des problématiques de pneumatiques chez Aprilia. Le pilote Ducati reprend les commandes du championnat du monde avec 18 pts d'avance sur Martin.