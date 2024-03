L'Italien Enea Bastianini s'empare de la pole position au Portugal

Déjà le plus rapide des essais qualificatifs vendredi après-midi, Bastianini a récidivé samedi matin et a devancé les Espagnols Maverick Vinales (Aprilia) et Jorge Martin (Ducati-Pramac) respectivement de 82/1000e et 106/1000e.

Sur le circuit vallonné de l'Algarve, 'La Bestia' a volé la vedette à son coéquipier et compatriote Francesco Bagnaia, leader du championnat du monde après sa victoire lors du GP inaugural au Qatar. Le double champion du monde en titre partira en deuxième ligne après avoir réalisé le 4e temps, devant l'Australien Jack Miller (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).