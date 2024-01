Loeb et Lurquin, 18e: "En fin de compte, ce ne fut pas une si mauvaise journée"

Sébastien Loeb et son copilote liégeois Fabian Lurquin (Hunter) ont terminé 18e de la première étape du Dakar à 22:47 de Guillaume de Mévius, samedi. Le duo a été victime d'une crevaison et d'un problème technique. Par rapport aux autres favoris, la journée n'a pas été aussi mauvaise que le résultat le laisse supposer.

L'an dernier, Sébastien Loeb avait perdu toutes ses chances en crevant trois fois lors de la première étape. Cette année, le Français s'en sort un peu mieux. "L'organisation avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de rochers aujourd'hui. Et bien, ils ne nous ont pas déçus sur ce point", a déclaré Lurquin.

Immédiatement après le départ, Loeb et Lurquin ont été confrontés à un problème. "Notre intercom ne fonctionnait pas correctement et nous avons entendu un bruit étrange. Après 70 kilomètres, nous avons crevé et nous nous sommes arrêtés pour changer la roue. Avec les événements de l'année dernière en tête et avec 350 kilomètres à parcourir, nous avons décidé de ralentir. C'était étrange car personne ne nous a rattrapés et nous avons repris d'autres concurrents. Après 220 kilomètres, l'Audi d'Ekström nous a dépassés".