Loeb et Lurquin gagnent l'étape marathon: "Dans une longue étape, il faut être prudent"

Au général, Loeb et Lurquin comptent 29:31 de retard sur l'Espagnol Carlos Sainz qui a pris la tête suite à l'abandon du Saoudien Yazeed Al-Rajhi. "Mercredi, nous avions volontairement manqué un Way Point et avons écopé de 15 minutes de pénalité", a précisé Lurquin. "Nous avons ainsi pu partir de plus loin jeudi. Nous étions convaincus que les premiers à partir allaient perdre du temps. Cela ne s'est pas passé comme prévu pour deux raisons. La première, c'est que des véhicules de l'organisation ont ouvert la route il y a 2-3 jours et les traces étaient encore visibles. La seconde, c'est Nasser Al-Attiyah qui a été très rapide et augmenté la vitesse de tout le monde. Nous étions bons mais pas aussi bons que lui."

Disputée jeudi et vendredi, la 6e étape a proposé un concept inédit: le 48 heures chrono. La caravane a disputé une première moitié de spéciale jeudi jusqu'à 16h00 heure locale. À ce moment-là, les chronos ont été figés et tous les véhicules ont dû s'arrêter au premier campement rencontré. Les concurrents sont repartis vendredi à 7h00.